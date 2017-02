Je ziet mij nooit meer terug. Die fascinerende titel draagt het nieuwe boek van het Nederlandse tv-icoon Sonja Barend (76), dat deze week verschijnt.

De koningin van de Nederlandse talkshow. Dat predicaat kreeg Sonja Barend in 1999 van de schrijver Adriaan van Dis, toen zij te gast was in zijn avondvullende programma Zomergasten. En die eretitel was ...