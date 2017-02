Tien maanden cel voor slag met bierglas in gezicht

Westerlo - De 27-jarige Wemeson A.F. uit Diest is in Turnhout veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijke celstraf. In een dancing in Westerlo had hij een man uit Ham met een glas in het gezicht geslagen.

De feiten hadden zich in 2014 voorgedaan in discotheek Reflex in Westerlo. Volgens een getuige ontstond er plots een vechtpartij. De dader haalde uit met een bierglas dat hij in zijn handen had en sloeg er een 28-jarige man uit Ham mee in het gezicht. Het slachtoffer liep blijvende letsels op.

De beklaagde beweerde dat hij eerst was aangevallen door zes personen. Maar van wettige zelfverdediging of uitlokking was volgens de rechtbank geen sprake. “Het staat vast dat de beklaagde eerst een duw heeft gekregen”, oordeelde de strafrechter. “Maar de reactie is buiten proportioneel op de bedreiging die uitging van het slachtoffer.”

Wemeson A.F. moet zich onthouden van drugsgebruik, een vast adres nemen en meewerken met het begeleid toezicht van de justitieassistent. Aan het slachtoffer moet hij een provisionele schadevergoeding betalen van 7.857 euro.