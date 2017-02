De Lijn zoekt naar 187 chauffeurs in provincie Antwerpen

De Lijn heeft meer dan 500 openstaande vacatures, 415 voor chauffeurs, 55 voor arbeiders in technische functies en 60 voor bedienden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Annick De Ridder (N-VA). De cijfers dateren van januari. Bij De Lijn kon men dinsdag geen meer recente cijfers geven.

Chauffeurs worden vooral gezocht in de provincie Antwerpen (187), gevolgd door Vlaams-Brabant (87), Oost-Vlaanderen (71), West-Vlaanderen (42) en Limburg (29). Ook de meeste vacatures voor technici situeren zich in Antwerpen (21), gevolgd door Oost-Vlaanderen (15), Vlaams-Brabant (8), West-Vlaanderen (6) en Limburg (5). Wat de bedienden betreft zijn er 24 vacatures in de centrale diensten, 12 in Antwerpen, 10 in Vlaams-Brabant, 7 in West-Vlaanderen, 5 in Limburg en 2 in Oost-Vlaanderen.

In zijn antwoord maakt Weyts melding van de start van een grootschalige rekruteringscampagne via allerlei kanalen. In de provincie Antwerpen lanceerde De Lijn een nummer via dewelke kandidaat-chauffeurs sneller kunnen solliciteren. Er wordt ook samengewerkt met de stad Antwerpen waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om een voortraject te voorzien voor kandidaat-chauffeurs. Ook met de VDAB en outplacementkantoren wordt nauwer samengewerkt. Naast deelname aan jobbeurzen organiseert De Lijn ook zelf jobdagen in de eigen stelplaatsen.