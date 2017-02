Psychiater moet stalker van apothekeres onderzoeken

Ook na zijn proces ging de stalker (rechts) tekeer tegen zijn ex. Foto: ima

Westerlo - Een psychiater moet onderzoeken of stalker David H. (38) uit Westerlo toerekeningsvatbaar is. Dat besliste dinsdag de correctionele rechtbank in Turnhout.

Toen een apothekeres uit Tremelo in augustus 2014 een punt zette achter haar relatie met David H., veranderde haar leven in een nachtmerrie.

Sindsdien bestookt hij haar onophoudelijk met mails, sms’jes en telefoons en bedreigt hij haar. In december werd zijn gsm en laptop in beslag genomen. Toch slaagde hij er die maand nog in 180 mails te sturen.

Hij dreigde onder meer haar apotheek te bekogelen met rotte eieren en hun kind met geweld weg te halen van de school. Hij beet haar in de hand en gooide haar autoruit in. Ook na zijn proces in januari schold hij bij het verlaten van de rechtbank zijn slachtoffer de huid vol.

De rechter gaf dinsdag een psychiater de opdracht de geestestoestand van de beklaagde te onderzoeken. “Ook moet hij nagaan of er een verband is tussen de geestestoestand en de feiten”, meende de rechter. “En of er gevaar bestaat dat de beklaagde ten gevolge van zijn toestand nieuwe misdrijven pleegt. Ook moet nagegaan worden hoe de persoon kan worden behandeld of verzorgd met het oog op een re-integratie.”

De zaak wordt in mei verder behandeld.