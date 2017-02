Geen finaleronde voor golfer Kevin Hesbois

Kevin Hesbois is er dinsdag in het Egyptische Ain Sokhna niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finaleronde van het Red Sea Little Venice Open (Alps Tour/30.000 euro). Een tweede ronde in 75 slagen, drie over par, deed hem van de 41ste naar de 59ste plaats tuimelen. Met een totaal van 147 had hij drie slagen te veel om in de laatste ronde aan te treden.