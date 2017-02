Eerste honderdjarige in WZC De Buurt

Zoersel - Woon-zorgcentrum De Buurt vierde uitgebreid feest. Voor het eerst sinds het ontstaan, 3,5 jaar geleden, werd een honderdjarige in de bloemen gezet: Florine Van Havermaet.

Directeur Johan Herrebosch van WZC De Buurt omschreef de eeuwelinge als iemand die graag danst en zingt en het leven optimistisch bekijkt.

Burgemeester Liesbeth ­Verstreken (N-VA) feliciteerde ­Florine in naam van het gemeentebestuur van Zoersel en prees de inzet van het personeel. Naast haar waren de schepenen Koen Paredaens, Marcel De Vos (beiden N-VA) en Luc Kennis (CD&V) aanwezig. OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V), voorzitter van de raad van bestuur van WZC De Buurt, kon niet aanwezig zijn wegens het overlijden van haar schoonmoeder.

De gemeente Zoersel schonk Florine bloemen en een mooie pop, die de eeuwelinge koesterde als een baby. Een aandoenlijk beeld.

Florine Van Havermaet werd op 20 februari 1917 in Zele geboren en huwde op 6 augustus 1938 met Louis De Backer, leraar aan het jezuïetencollege in Antwerpen. Zij was huisvrouw. Samen kregen ze twee kinderen, Guido (Zoersel) en Magda (Oostduinkerke). Er zijn drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Florine en Louis woonden met hun gezin in Wijnegem en daarna in Oelegem. Louis ging niet graag op vakantie, maar Florine reisde wél veel en bezocht Lourdes, Parijs, Rome, Wenen, Venetië, het Zwarte Woud en Zwitserland. De laatste jaren van hun gezamenlijk leven brachten ze door in een rusthuis in Millegem (Ranst).

Nadat Louis in 2010 op 98-jarige leeftijd was overleden, verhuisde Florine naar WZC De Buurt, niet ver van waar zoon Guido De Backer en schoondochter Helene ­Beaufort wonen.