Deze nieuwe haarverf verandert van kleur

De Londense modeweek is iets gekker dan die in een andere wereldstad en dat wordt deze week nog maar eens bewezen: modellenbureau Storm experimenteert met haarverf die van kleur kan veranderen.

De Britse Lauren Bowker, zie zichzelf een moderne heks noemt, ontwikkelde met haar bedrijf designstudio The Unseen een semi-permanente haarkleuring. Die kreeg de naam ‘Fire’ mee en kan, als reactie op je lichaams- en omgevingstemperatuur, van kleur veranderen. De precieze samenstelling van het product is nog niet bekend, maar volgens Lauren veranderen de pigmenten als de temperatuur wijzigt.

Een concreet voorbeeld van de chemische magie: krijgen we het warm, dan evolueert de kleur van het haar van donkerbruin naar vlammend rood. Hebben we het koud? Dan komen ijzige blauwe en grijze tinten naar boven. Hoewel de haarkleuring nu al is geïntroduceerd in Londen, moet het product nog enkele laatste proeven doorstaan inzake veiligheid. Als die goed verlopen, zal de veranderlijke kleuring vanaf volgend jaar te koop zijn.

Het is niet de eerste keer dat de ‘magische’ uitvindingen van Lauren de modeweek haalt. Eerder ontwikkelde ze voor Swarovski een hoofddeksel met edelstenen die van kleur veranderden als een reactie op hersenactiviteit. Ook een jas die het niveau van luchtvervuiling aangeeft en een jurk die iets meer vertelt over de vochtigheidsgraad in de lucht staan om haar palmares.