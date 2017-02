Flipkens moet de duimen leggen in eerste ronde in Boedapest

Kirsten Flipkens (WTA 74) heeft zich dinsdag niet kunnen kwalificeren voor de tweede ronde op het WTA-toernooi van Boedapest (250.000 dollar/hardcourt). ‘Flipper’ ging na twee uur en zeven minuten in drie sets (4-6, 6-4 en 6-1) onderuit tegen de Wit-Russische qualifier Aliaksandra Sasnovich (WTA 123).

Yanina Wickmayer (WTA 60) speelt woensdag haar eerste ronde tegen de Bulgaarse kwalificatiespeelster Isabella Shinikova (WTA 133).

Maryna Zanevska (WTA 120) nam in Boedapest deel aan de kwalificaties, maar slaagde er niet in de hoofdtabel te bereiken. In het dubbelspel neemt ze het woensdag, aan de zijde van de Russische Irina Khromacheva, op tegen de Argentijns-Zwitserse tandem Maria Irigoyen-Xenia Knoll, het tweede reekshoofd in Boedapest.