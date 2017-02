Renault stelt nieuwe wagen voor en neemt Alain Prost in dienst als adviseur

Renault heeft dinsdag zijn nieuwe Formule 1-wagen gepresenteerd waarmee de Franse automaker de weg omhoog wil inzetten. Renault maakte verder bekend dat oud-wereldkampioen Alain Prost een functie krijgt als adviseur.

De aanstelling van Prost kwam als een verrassing. De viervoudig wereldkampioen (1985, 1986, 1989 en 1993) is blij terug te keren bij de renstal waarvan hij van 1981 tot 1983 als coureur de kleuren verdedigde. “Op langere termijn moet Renault zich kunnen mengen in de strijd om de prijzen”, zei Prost.

De RS 17, die in Londen werd voorgesteld, heeft een gele neus en is achteraan overwegend zwart. Afgelopen seizoen werd Renault teleurstellend negende in de WK-stand.

Renaults nieuwe coureur, Nico Hülkenberg, is dit seizoen de vervanger van de Deen Kevin Magnussen. De jonge Brit Jolyon Palmer gaat zijn tweede seizoen in bij de renstal. De Rus Sergej Sirotkin is de testcoureur.

Sauber was maandag de eerste die zijn bolide voor 2017 presenteerde. Williams had afgelopen weekeinde al wel wat plaatjes van de nieuwe wagen laten zien, maar de officiële onthulling volgt later.