IN BEELD. Ooievaars gespot aan de Singel in Borgerhout

Borgerhout - Acht ooievaars waren dinsdagochtend te zien op een grasveld tussen de Antwerpse Ring en de Singel in Borgerhout. Waarschijnlijk zijn de ooievaars maandagavond in de duisternis geland, gedwongen door een hevige regenbui. Op de grasvlakte aan de oprit vonden ze de nodige rust.

Ooievaars leggen grote afstanden af. De vogels trekken overdag en zijn afhankelijk van thermiek. Ze oriënteren zich via elementen in het landschap: zo volgen ze bijvoorbeeld autostrades of rivieren. Dinsdagochtend was het nog steeds nat en druilerig, waardoor het voor de ooievaars niet gunstig was om verder te vliegen. Tot laat in de ochtend was de groep vogels aanwezig op de weide langs de snelweg.

Voor Antwerpenaars op weg naar hun werk was het een mooi zicht: de ooievaars met de stad op de achtergrond. Een mooie illustratie van ‘urban wildlife’. De terugkeer van deze trekvogels kondigt in elk geval de nakende lente aan.

Foto: Joris Van Reusel

