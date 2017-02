Dit parfum moet je helpen om beter te slapen

Van een warm bad tot een kop relaxerende thee voor het slapengaan: heb je al alles geprobeerd, maar blijft het moeilijk om de slaap te kunnen vatten? Volgens de Amerikaanse arts Andrew Weil, verbonden aan de universiteit van Harvard, doe je er goed aan om een jasmijngeur te verspreiden.

De geur van jasmijnbloemen zou een kalmerende werking hebben. Volgens Andrew Weil zal je er niet alleen makkelijker door in slaap vallen, je zou doorheen de nacht ook minder woelen. Daarnaast zou je minder piekeren en jezelf overdag een pak frisser voelen. Op zijn eigen site raadt hij mensen met slaapproblemen aan om producten op basis van de plant in huis te halen. “Was je met producten waarin de geur is verwerkt”, staat er te lezen. Voor het slapengaan kan je een parfum op basis van de bloem in je kamer verstuiven. Ook mogelijk: leg een zakje met jasmijn onder je hoofdkussen of doe een paar druppels jasmijnolie op je hoofdkussen.

Bewezen: lavendel kalmeert

De heilzame effecten van jasmijn op de nachtrust zijn bij slaapexpert Johan Verbraecken, verbonden aan het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen, niet bekend. Hij zegt wel dat bepaalde planten wel degelijk een slaapwekkende werking hebben. Zo is het wetenschappelijk bewezen dat lavendel het inslapen bevordert. “Lavendelgeur in de slaapkamer werkt uiteraard niet zo krachtig als een slaapmiddel, maar leidt er bij mensen met lichte slaapproblemen wel toe dat ze vlotter indommelen. Hoe het precies werkt is niet duidelijk. Sowieso is het belangrijk om ook andere aspecten voor een goede slaaphygiëne - geen koffie, alcohol of televisie net voor het slapen - niet te negeren.”

Opletten met Sint-Janskruid

Verbraecken zegt nog dat andere middelen op basis van planten zeker kunnen werken, maar dat het altijd raadzaam is om er voorzichtig mee om te springen. “Valeriaan, citroenmelisse, passiflora en Sint-janskruid zijn bekende slaapwekkende middelen. Deze planten innemen is anders dan druppels op je hoofdkussen sprenkelen. Sint-Janskruid fungeert als een natuurlijk antidepressivum en je kan er erg gehecht aan geraken. Overdrijven is nooit een goed idee . Gebruik occasioneel om de risico’s op verslaving te beperken.