Vliegmaatschappij Emirates sponsort Arabisch wielerteam

WorldTour-team UAE Abu Dhabi heeft zijn hoofdsponsor beet. Luchtvaartmaatschappij Emirates wordt de nieuwe geldschieter van de ploeg die voortaan als UAE Team Emirates door het leven gaat. UAE Abu Dhabi is de opvolger van de Italiaanse formatie Lampre-Merida.

De ploeg van onder anderen oud-wereldkampioen Rui Costa, Darwin Atapuma, Sacha Modolo en Diego Ulissi maakte het nieuws dinsdag bekend op Twitter, twee dagen voor de start van de Ronde van Abu Dhabi. Het zwart-witte shirt met de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten blijft behouden. Wel wordt het logo van Fly Emirates prominent op de borst toegevoegd.

“We zullen de Verenigde Arabische Emiraten naar het wereldtoneel van het wielrennen brengen”, verklaarde Emirates-directeur sjeik Majid Al Mualla in Abu Dhabi. Emirates is buiten het wielrennen ook nadrukkelijk aanwezig in het voetbal. De vliegtuigmaatschappij sponsort topclubs als Arsenal, AC Milan, PSG en Real Madrid.

Naast Emirates heeft de ploeg nog twee sponsors aan zich gebonden. Wapenproducent International Golden Group en ADS Securities, een aandelenhandelaar, steken ook geld in het wielerteam.