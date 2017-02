Op de thee zoals in 'Beauty and the Beast'? Het kan in Londen

In Londen houden ze van tea time en bij The Kensington Hotel hebben ze dat in een origineel jasje gestopt. Je kunt er slurpen van een kopje terwijl je er allerlei lekkers bijkrijgt in de vorm van Barstje, Pendule en andere leuke figuren uit 'Beauty and the Beast'.

Nog even en de nieuwe 'Beauty and the Beast' is in de cinemazalen te zien en in Londen proberen ze daar alvast al een graantje van mee te pikken. In The Kensington Hotel kun je op high tea gaan en dat helemaal in het thema van de populaire Disneyfilm. Denk aan thee schenken uit Mevrouw Tuit, drinken uit Barstje of koekjes en gebak eten in de vorm van de andere personages.

Het menu kreeg de naam 'Tale As Old As Time' mee en voor 40 euro krijg je naast de thee en zoetigheden ook een resem hartige sandwiches voorgeschoteld. Wie 53 betaalt krijgt er ook nog een glaasje champagne bij. Voor fans van de film die nu al staan te popelen, is er echter slecht nieuws. De high tea is momenteel al volgeboekt tot 30 november, maar misschien heb je daarna meer geluk.

Een bericht gedeeld door Maria (@that_costarican_girl) op 11 Feb 2017 om 3:09 PST