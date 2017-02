Greg Van Avermaet verkent woensdag het parcours van de Omloop

Gent - Greg Van Avermaet, in 2016 winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, zal woensdag het parcours verkennen. Hij doet dat niet met zijn team BMC, maar wel met enkele collega-renners en enkel als de weersomstandigheden het toelaten.

“We hebben eerder al beslist om niet per ploeg de Omloop Het Nieuwsblad te verkennen”, stelde BMC-ploegleider Valerio Piva. “Het was bijna een onbegonnen zaak om iedereen woensdag al in België te krijgen. Greg Van Avermaet verkent wel het traject. Wellicht doet hij hetzelfde als vorig jaar, dat wil zeggen een verkenningstocht van de laatste 100 kilometer. Greg zal wellicht het gezelschap krijgen van Preben Van Hecke en enkele andere trainingspartners.”

“Eigenlijk is op de Molenberg na het parcours identiek aan dat van vorig jaar, maar Greg wil het gevoel met de kasseien nog eens beleven”, vervolgde Piva. “Vandaar die trainingsrit. Natuurlijk zal hij bij ons vooruitgeschoven worden als kopman. Hij is immers de winnaar van vorige editie en krijgt Martin Elmiger, Floris Gerts, Stefan Küng, Daniel Oss, Michael Schär, Jean-Pierre Drucker en Francisco Ventoso mee in steun”.