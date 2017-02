Naakte maar geen blote ‘Calendar Girls’ in Stalteater

Ranst - In het Oelegemse Stalteater, Knodbaan 149b kan u op 24 februari de première bijwonen van Calendar Girls, een stuk van Tim Firth in een regie van Werner Mollet.

Het stuk vertelt het verhaal van een vrouwenvereniging in het Engelse Yorkshire die een naaktkalender maken voor het goede doel.

Het stuk werd ook al verfilmd met de bekende Helen Mirren en Julie Walters in hoofdrollen. Calendar Girls is een ontroerend en moedig verhaal vol humor en vriendschap.. Het wordt in totaal tien keer opgevoerd en tickets kosten zonder korting 13 euro.

Het doek gaat op om 20.30u en er zijn nog voorstellingen gepland op 25februari en 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 en 25 maart

.http://www.stalteater.be