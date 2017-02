Zaak-Boël: rechtbank spreekt zich over een maand uit

Brussel - De Brusselse Franstalige familierechtbank zal zich over iets meer dan een maand uitspreken over de procedure die door Delphine Boël werd opgestart voor het betwisten van het vaderschap van haar wettelijke vader Jacques Boël en voor de erkenning van het vaderschap door koning Albert II, die haar biologische vader zou zijn.

Dat is dinsdag meegedeeld na afloop van de zitting van de familierechtbank. De verschillende partijen wensten geen enkele commentaar te geven over het verloop van die zitting of de inhoud van hun pleidooien.

Delphine Boël (48) diende in 2013 de vordering in om zich als dochter te laten erkennen door koning Albert II en eiste ook dat hij een DNA-test zou afleggen. Dat was mogelijk omdat Albert II sinds zijn aftreden in juli van dat jaar geen immuniteit meer genoot. Volgens Boël had haar moeder Sybille de Selys Longchamps een relatie met de vorst tussen 1966 en 1984.

Boël startte in 2013 tegelijk ook een procedure op voor het betwisten van het vaderschap door Jacques Boël. Hij besliste om die niet aan te vechten en legde een DNA-test af die uitwees dat hij inderdaad niet de biologische vader was.

Eind 2014 werd de procedure echter geschorst nadat de rechtbank had beslist om twee prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof, over de verjaring en over het ‘bezit van staat’, het geheel van feiten die erop duiden dat men zich steeds als ouder heeft gedragen, en dat ook de buitenwereld de betreffende persoon steeds als ouder heeft beschouwd. Na het antwoord van het Grondwettelijk Hof op die vragen werd de procedure voor de familierechtbank hervat. Daarin vonden dinsdag de pleidooien plaats en sprak het openbaar ministerie zijn advies uit.