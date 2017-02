UFO-spotters ontdekken iets mysterieus in video van Duitse straaljagers.

Ufologen en mensen die geloven in het bestaan van buitenaards leven bestuderen sinds zondag beelden van enkele vliegtuigen die werden gefilmd boven de Duitse stad Keulen. Toen de beelden zondag op sociale media werden gepubliceerd, merkten oplettende kijkers een geheimzinnige zwarte stip op die met een ijltempo door de lucht zoefde, waardoor men al snel speculeerde dat het een UFO was.

De video werd gemaakt toen enkele Duitse straaljagers uitvlogen om een vliegtuig dat op weg was naar Londen te begeleiden, nadat het toestel alle contact was verloren met de Duitse vluchtbegeleiders. Toen de beelden op Facebook werden gepubliceerd, regende het al snel commentaren van mensen die vonden dat er vreemds aan de hand was met de video. Een kijker schreef: “Geweldige video! Er vliegt trouwens een UFO door de wolken.” Volgens luchtvaartexperts is er niets aan de hand en zou het gewoon om de schaduw van een vliegtuig gaan dat hoger vliegt en dus niet op de beelden te zien is. Anderen zijn echter niet overtuigd door deze beweringen en beloofden al dat ze het vluchtplan van die dag zouden uitpluizen. De discussie woedt alvast voort, met ‘believers’ die opperen dat een vliegtuig niet zo snel kan vliegen aan de ene kant en sceptici die het hele verhaal onzin vinden aan de andere.