OLT Rivierenhof strikt Patti Smith voor twee concerten

Deurne - Patti Smith komt dinsdag 1 en woensdag 2 augustus naar het OLT Rivierenhof. De ticketverkoop start al morgen.

Punkdichteres Patti Smith zette in 2015 The Barn van Rock Werchter compleet op zijn kop en deed afgelopen zomer haar reputatie eer aan met een legendarisch concert op Jazz Middelheim in Antwerpen. Ze is nu de tweede grote naam in de zomerprogrammatie van het Deurnese Openluchttheater. Vorige week werd Franz Ferdinand als eerste topper aangekondigd.

Patti Smith (70) brak al in 1975 door met een reeks iconische rock-albums, maar trok zich lange tijd terug uit het muziekwereldje. De voorbije jaren staat ze er echter weer, met uitverkochte tournees en nieuwe sterke platen. De ticketverkoop voor beide Antwerpse concerten start woensdag 22 februari om 13u. Tickets kosten 47 euro in voorverkoop.

www.oltrivierenhof.be