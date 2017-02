Batshuayi behoedt ploeggenoot voor domme fout

Michy Batshuayi zit in met het welzijn van zijn ploeggenoten. Hij waarschuwde Willian dat hij de Engelse wet overtrad. De Braziliaan was bezig aan een live-uitzending op Instagram terwijl hij aan het rijden was.

Chelsea-speler Willian was een live-uitzending gestart op Instagram terwijl hij aan het rijden was. Batshuayi reageerde meteen dat hij niet met zijn gsm bezig mocht zijn in de auto. “Don’t text and drive bro”, was zijn simpele, maar terechte opmerking. De Belg poste zijn reactie ook nog eens op zijn Twitter.