Minister De Croo wil niet weten van minder postbedeling

Brussel - Een verlaging van het aantal dagen dat post wordt rondgebracht is totaal niet aan de orde. Dat laat vicepremier Alexander De Croo, bevoegd voor post, weten in een reactie op het voorstel van regulator BIPT om de frequentie van de postbedeling te verlagen. Ook bij bpost valt het voorstel van de regulator op een koude steen.

De regulator van de postdiensten BIPT wil de frequentie van de postbedeling terugschroeven. De postbode zou dan niet meer elke dag zijn ronde doen, maar nog maar drie of vier keer per week de post bedelen.

“Het verlagen van de frequentie van de postbedeling staat de volgende jaren niet op de agenda”, reageert minister De Croo. “De Europese postrichtlijn voorziet dat er minstens vijf werkdagen per week postbedeling is. Dat staat ook zo in het beheerscontract met bpost. Ik ben niet van plan daar een uitzondering op te maken”.

Wel voorziet het regeerakkoord een herziening van de postwet, onder meer omtrent een verdere vrijmaking van de postmarkt en regelgevende stabiliteit. Die discussie heeft geen betrekking op het verlagen van de postfrequentie, klinkt het nog bij de minister.

Groot enthousiasme is bij bpost evenmin te vinden. “Onze klanten sturen nog dagelijks meer dan 9 miljoen brieven en zijn dus nog steeds overtuigd van de waarde van de papieren briefwisseling als communicatiemiddel”, luidt het bij het postbedrijf, dat benadrukt dat een aanpassing van het aantal dagen dat post wordt rondbedeeld dat ook helemaal niet aan de orde is. “Ons strategisch plan voor de volgende jaren houdt dus rekening met vijf dagen levering per week”.

Bpost zegt ook verrast te zijn door de studie, “die absoluut niet representatief is voor de dagdagelijkse realiteit en afgenomen is bij een zeer klein panel van 80 personen”. Het bedrijf is ook niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de studie.