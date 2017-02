Lindsay Lohan wil graag Ariel worden

In navolging van Emma Watson die Belle speelt in de remake van 'Beauty and The Beast' wil Lindsay Lohan graag de rol van Ariel vertolken in 'The Little Mermaid'. In plaats van een mogelijke casting af te wachten, heeft de actrice alvast zichzelf aangeboden via een boodschap op Instagram.

Met de live-action remake van 'Beauty and The Beast' slaat Disney een nieuwe weg in en het is van plan de komende jaren nog meer klassiekers vanonder het stof te halen. Naar verluidt zou 'The Little Mermaid' als volgende aan de beurt zijn om in een nieuw kleedje gestopt te worden. En er is alvast één iemand die naar de hoofdrol van Ariel zit te hengelen, namelijk niemand minder dan Lindsay Lohan.

De 30-jarige actrice deelde op Instagram een foto van zichzelf met daarnaast een van Ariel met de boodschap "ik zal weer zingen" erbij. De twee delen in elk geval rode lokken, maar volgens Disney zelf is er nog niets beslist over de film en zal er nog niet meteen duidelijkheid komen over wie al dan niet in de film zal meespelen. Lohan verwijderde dan ook snel haar commentaar en hield het enkel nog op #thelittlemermaid.