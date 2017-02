Marine Le Pen weigert sluier te dragen

Marine Le Pen, presidentskandidate voor het extreemrechtse Front Nationale (FN), heeft geweigerd een sluier te dragen voor haar ontmoeting met de ‘grote moefti’ van Libanon in de hoofdstad Beiroet. Abdellatif Deriane is een van de belangrijkste religieuze leiders van het land.

Bij haar aankomst dinsdagochtend in de kantoren van Deriane werd Le Pen een sluier aangeboden, maar die weigerde ze beleefd. Ze verwees daarbij aan haar bezoek in 2015 aan Ahmed al-Tayeb in Egypte, de imam van de Al-Azhar moskee in Caïro en daarmee de hoogste soennitische autoriteit ter wereld. Die had volgens Le Pen “niet dezelfde eis”, waardoor ze “geen enkele reden zag” om nu wél een sluier te dragen.

Le Pen is sinds zondag in Libanon voor een bezoek aan enkele religieuze leiders. Dinsdagmiddag staat ook nog een ontmoeting met Samir Geagea op het programma, de leider van de op een na grootste christelijke partij in Libanon.