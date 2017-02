Habicom opent een kantoor in het centrum

Kontich - Vastgoedexpert Habicom opent vanaf maart een kantoor in Kontich. De makelaars nemen hun intrek in de nieuwbouw op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Pluyseghemstraat.

Habicom heeft al kantoren in Mortsel en Wilrijk, maar opent nu een derde vestiging in Kontich. “Het is op vraag van onze klanten dat we dit kantoor openen,” zegt zaakvoerder Naranjo Decamps. “Het klinkt misschien bizar, maar men is niet bereid om van Kontich naar Mortsel te rijden om een huis te kopen.”

Decamps is al vijftien jaar actief in de zuidrand en hij heeft Kontich zien evolueren tot een bijzonder gegeerde gemeente. “Het landelijke karakter trekt veel kopers aan. Maar er is ook een groot winkelaanbod en de nabijheid van de snelweg naar Antwerpen of Brussel.”

Op tien jaar tijd zijn de gemiddelde prijzen van woonhuizen in Kontich met 58% gestegen en de gemiddelde prijzen van appartementen met 42%. “Wij geloven dat Kontich nog verder gaat groeien in de toekomst.”

De medewerkers van Habicom houden zich niet alleen bezig met de verkoop van immobiliën. Ze aanvaarden ook aankoopopdrachten, waarbij de klant kan vragen om op zoek te gaan naar een bepaald type woning. “De Vlaming is hier nog niet vertrouwd mee, maar in de Verenigde Staten is het een gebruikelijk om een woning te laten zoeken.”