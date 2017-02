Bill Barberis en zijn lief samen in film: “De vrijscène voelde heel vertrouwd aan”

Thuis-acteur Bill Barberis (35 ) en zijn vriendin actrice Tanya Zabarylo (31) zijn niet alleen in het echte leven een koppel, maar ook in de nieuwe film ‘Allemaal Familie’ zijn ze samen te zien. Niet zomaar, want de twee hebben zelfs een stomende vrijscène. “We hebben er echt van genoten”, vertelt de acteur aan Story.

Bill Barberis is beter bekend als de hunk uit Thuis, maar niet voor lang meer, want zijn populaire personage Toon Vrancken neemt binnenkort afscheid van de Vlaamse soap. Toch zal je hem nog kunnen bekijken, want hij speelt de rol van flierefluiter Carl in de nieuwe film ‘Allemaal Familie’. Dat doet hij niet alleen, ook zijn vriendin Tanya Zabarylo zal daarin te zien zijn. Het is de eerste keer dat de twee samen op de set staan.

“Het was heel gemakkelijk eigenlijk”

“Ook al was het de eerste keer dat ik samen met Tanya op een set stond, ik vond het heel fijn”, vertelt Bill aan Story. “In het begin was het vreemd om te merken dat er camera’s op ons gericht waren, terwijl we in bed lagen.” Dat zijn ze niet gewend, “maar het voelde tegelijk heel vertrouwd aan.”

Moeilijk had hij het er dus niet mee. “Het was zelfs uitzonderlijk gemakkelijk, omdat er geen barrières tussen ons waren. We hebben er echt van genoten. Oei, dat klinkt fout. Nu lijkt het alsof we graag publiek hebben wanneer we in bed liggen. Dat is dus het niet geval.”

De flierefluiter

“Als vrouwen me aanspreken, hoop ik dat ze het doen om mijn acteerwerk, niet omdat ik weer eens mijn T-shirt uithad.” Foto: Thuis

De ‘Thuis’-acteur doet het nog altijd graag, rollen spelen waarin hij de vrouwenharten sneller doet kloppen. “Ik raak het niet beu. Het zijn ook maar gedeeltelijk gelijkaardige types, dus qua acteerwerk blijft het boeiend. Dat charmante kantje is telkens maar één aspect van je personage. Bij Toon heb ik dat in de verf gezet en dat werkte goed. Misschien word ik daarom dikwijls voor gelijkaardige rollen gevraagd? En om hoe ik eruitzie, waarschijnlijk. Ik train daar hard voor. Ik kom soms wat klungelig over, maar dat heeft blijkbaar aantrekkingskracht.”

Een flierefluiter dat is hij zeker niet meer. “Ik ben al een tijdje heel gelukkig met Tanya. Ik merk nog weinig van de aandacht van vrouwen, want ik heb daar geen oog meer voor. Als vrouwen me toch aanspreken, hoop ik vooral dat ze het doen omdat ze mijn acteerwerk appreciëren en niet omdat ik weer eens mijn T-shirt heb uitgetrokken.”