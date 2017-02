Jonge vader bewijst zo dat scheiding niet bitter hoeft te zijn

Billy Flynn heeft het hart gestolen van heel wat mensen, en in het bijzonder gescheiden ouders, dankzij een boodschap op Facebook die hij deelde naar aanleiding van de verjaardag van zijn ex-vrouw en het feit dat ze nog heel goed overeenkomen. "Het voorbeeld dat ik mijn zonen geef van hoe ik hun moeder behandel, zal belangrijk zijn voor hoe zij later vrouwen zien en een invloed hebben op hun perceptie van relaties", vertelt de jonge Amerikaanse vader.

Hoewel Billy Flynn en zijn vrouw niet langer een stel zijn, doen ze nog veel voor elkaar en voeden ze samen twee zonen op. Dat ze nog zo vriendschappelijk met elkaar omgaan, lijken veel mensen in zijn omgeving niet te begrijpen. Het noopte hem ertoe aan een boodschap te schrijven op Facebook waarin hij uitlegt waarom dat voor hem zo belangrijk is en vooral voor zijn zonen. Ondertussen werd zijn verhaal al meer dan 200.000 keer gedeeld.

"Het is vandaag de verjaardag van mijn ex-vrouw en dus ben ik vroeg opgestaan, heb ik bloemen gehaald en een kaartje en een cadeautje voor de kinderen om aan haar te geven. Ik heb hen ook geholpen om ontbijt voor haar te maken. Altijd is er wel iemand die me vraagt waarom ik in godsnaam zulke dingen doe. Dat irriteert mij, dus ga ik het jullie even uitleggen", klinkt het.

"Ik voed twee kleine mannen op. Het voorbeeld dat ik hen geef van hoe ik hun moeder behandel, zal belangrijk zijn voor hoe zij later vrouwen zien en een invloed hebben op hun perceptie van relaties. En nog meer in mijn geval omdat we gescheiden zijn. Als je je kinderen het slechte voorbeeld inzake relaties aanleert dan is het tijd om jezelf bij elkaar te rapen. Overstijg het en wees een voorbeeld want dit is groter dan jou. Voed goede mannen op. Voed sterke vrouwen op. De wereld heeft hen meer dan ooit nodig."

Het verhaal raakte duidelijk een gevoelige snaar bij heel wat gescheiden ouders. De vele reacties op zijn boodschap liegen er dan ook niet om.