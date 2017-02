Krachtig Jong brengt jeugd Arsenaal samen

Mechelen - Krachtig Jong. Onder die naam brengen de Mechelse jongedames Sara Ebrahimi en Kristin Salçuk de jeugd van wijk Arsenaal samen. Eerder werd spontaan zwerfvuil geruimd, zondag is er een cultuurfeest.

Zelf wonen ze ondertussen in Mechelen-Zuid en het centrum van de stad, maar Sara Ebrahimi (25) en Krisin Salçuk (26) zijn hun roots niet vergeten. De dames – die elkaar leerden kennen in basisschool De Puzzel – komen er nog vaak en graag. Want Arsenaal heeft hun hart gestolen. “Het is een wijk met veel potentieel”, zegt Sara. “Omdat de mensen er nog buiten komen. Tegelijkertijd kennen ze elkaar niet meer. Daar willen we nu iets aan doen. Het is ons doel om de jongeren uit de wijk in al hun diversiteit samen te brengen.”

Sinds het najaar organiseren Sara en Kristin namens Krachtig Jong zogenaamde Uplifting Nights in het buurthuis. Daarop worden jongeren uit de wijk uitgenodigd om in gesprek te gaan en ook aangespoord zelf voorstellen te lanceren om iets te ondernemen voor de buurt. “Noem het buurtopbouw- en gemeenschapswerk”, vertelt Sara.

Baha’i-geloof

“Het project mag organisch groeien”, vervolgen de initiatiefnemers. “Op dit moment bereiken we al een tien- à vijftiental jongeren. We hebben in de wijk een opruimactie gedaan, hielpen bij een kerstfeestje voor kansarmen in Den Deigem. Ondertussen werken we ook samen met jeugdwerk J@M. Elke maandagavond organiseren we in het buurthuis activiteiten voor kinderen. Eerst helpen we met het huiswerk, nadien doen we door middel van activiteiten aan ‘deugdenontwikkeling’.”

Het opzet van Krachtig Jong is duidelijk: samen werken aan een betere buurt. “Geïnspireerd op het Baha’i-geloof”, zegt Sara. Bahaï? “Het geloof dat alle mensen, over religies heen, één zijn in diversiteit. God is één, de mensheid is één. We brengen respect op voor elk geloof én ongelovigen. Er zijn enkele basisprincipes, zoals de gelijkheid van man en vrouw. En bovenal is Baha’i gericht op actie.”

Die actie willen ze nu cultiveren met Krachtig Jong. “In eerste instantie door samenkomsten te organiseren. Jongeren die hun stem kunnen laten horen in een veilige omgeving, voelen zich sterker om verantwoordelijkheid op te nemen voor de buurt. Daarmee gaan we aan de slag.”

Cultuurfeest

De opruimactie in de wijk leverde de jongeren al veel complimenten op van de buren. “Mensen zeiden bij het voorbijgaan spontaan dankuwel. Het bewijst dat ze open zijn, en zelf ook een mooiere buurt willen”, glimlacht Sara.

Zaterdag doen de jongeren uit Arsenaal mee aan de Soep op de Stoep-actie, aan de Korenmarkt. Zondagnamiddag is er aan het buurthuis een Cultuurfeest. “In de huidige wereld is het belangrijker dan ooit dat mensen samenkomen, met elkaar praten. Zodat ze elkaar kunnen leren kennen, de vooroordelen verdwijnen. Hoe klein ook: als we dat in onze eigen wijk kunnen verwezenlijken, is dat al heel mooi.”