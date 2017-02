Heldhaftige serveerster sleurt gigantische hagedis restaurant uit

Een onversaagde Franse serveerster werd een lokale heldin in New South Wales, een staat aan de Oostkust van Australië, nadat ze een 180 centimeter lange varaan naar buiten sleepte. Het gigantische reptiel was het restaurant waar de vrouw aan het werk was binnengewandeld op zoek naar eten en joeg de dinerende klanten schrik aan. De serveerster aarzelde geen moment, greep de hagedis bij de staart en sleurde het reusachtige dier naar buiten.

De Franse Samia Lila dacht eerst dat het een hond was die het restaurant was binnengelopen, maar besefte al snel dat het een varaan was die haar klanten bang maakte. De 25-jarige serveerster gebruikte een stoel om het pad van het reptiel te blokkeren en sleurde het dier bij de staart weer naar buiten. “Ik was niet echt bang, ik houd wel van reptielen”, verklaarde Lila in de Australische media.

De opmerkelijke beelden van het incident werden op de Facebook-pagina van het restaurant gezet, waar ze sinds zondag al bijna 300.000 keer werden bekeken. Iedereen die de video bekeek en op de beelden reageerde is het erover eens dat Lila een ware heldin is en op z’n minst een loonsverhoging verdient.