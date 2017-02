Nieuwbouw scouts kost 525.000 euro

Hoboken - De Hobokense scouts maakte onlangs haar bouwplannen bekend. Het gaat om een nieuwbouwproject van 525.000 euro. Naast lokalen voor de zondagse werking, wordt ook een overdekte buitenruimte voorzien.

Tijdens een groots bouwgala voor vierhonderd leden en sympathisanten presenteerde de ­Hobokense scouts haar nieuwe bouwplannen. Door de komst van de nieuwe woonwijk Groen Zuid werd de huidige locatie aan de Berkenrodelei stilaan te klein. “Los van dat bouwproject is ons ledenaantal de afgelopen zes jaar bijna verdubbeld”, zegt voormalig scoutsleider Pieter Lauwers. “Een verdere stijging lijkt niet meer dan realistisch.”

De stad Antwerpen kent de scouts de erfpacht van een gebied van 3.700 vierkante meter in de Harold Rosherstraat toe. Daarnaast blijven ook de huidige lokalen aan de Berkenrodelei in gebruik. “Het nieuwbouwproject is geschikt voor polyvalent gebruik”, weet Lauwers. “Naast ruimten voor de zondagse werking wordt er ook een fuifzaal en een overdekte buitenruimte voorzien.” Alle activiteiten zullen voortaan van start gaan op de nieuwe locatie, die de werktitel Het Boske kreeg.

Sponsors en giften

Op basis van de opkomst en de activiteiten wordt bekeken welke groep naar welke locatie trekt. In totaal kost het nieuwbouwproject van de Hobokense scouts 525.000 euro. De scouts kan voor een deel beroep doen op subsidies van de stad, maar moet zelf ook 100.000 euro zien in te zamelen. “Dat willen we doen met activiteiten, sponsors en giften van sympathisanten”, zegt Lauwers. “Het overige deel moeten we lenen, maar zonder een hypotheek te leggen op de toekomst.”