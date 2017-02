Onbekenden slaan ruit van vapeshop in, maar stelen niets

Niel - Onbekenden hebben zondagnacht het winkelraam van pop-up Den Dampkring in de Antwerpsestraat in Niel aan diggelen geslagen. Het is onduidelijk of het om vandalen of een mislukte diefstal gaat. De uitbater zelf sluit een daad van jaloezie niet uit.

“Ik werd zondagochtend door de politie uit bed gebeld”, vertelt Jeffrey Flies, de uitbater van de pop-up. “Ze vroegen me naar de winkel te komen. Ik schrok wel even wanneer ik zag wat er was gebeurd. Zowel op straat als in de winkel lag overal glas, zelfs tot achter de toonbank. De klop moet hevig geweest zijn.”

Omdat er niets uit de winkel is gestolen, gaat de politie ervan uit dat dit het werk is van vandalen. De politie stelt een onderzoek in.

Jeffrey Flies houdt er een andere mening op na. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat dit een doelbewuste daad is”, benadrukt hij. “De winkel draait op volle toeren en jaloezie zou wel eens een drijfveer kunnen zijn. Ik sluit ook niet uit dat de daders een afkeer hebben van e-sigaretten en daarom hebben toegeslagen. Ik geloof niet dat dit een daad van vandalisme is.”