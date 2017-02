Grootste Panos van ’t Stad opent op de Meir

Antwerpen - Broodjesketen Panos opende maandag een nieuwe flagshipstore op de Meir. De vestiging werd ontworpen volgens een nieuwe huisstijl en biedt plaats aan ruim 200 bezoekers.

Ter hoogte van het standbeeldje van De Hand op de Meir opende maandag de grootste Panos-zaak van ’t Stad de deuren. Voorheen bevond de bekende broodjesketen zich enkele panden verderop.

“Omdat we daar geen zitgelegenheid konden aanbieden, besloten we te verhuizen naar een groter pand”, zegt nationaal clustermanager Steven Notelaers. “We zien de Meir als de ideale locatie voor onze nieuwe flagshipstore. Het is de eerste vestiging die wordt ingericht volgens ons nieuwe huisconcept. We creëerden een speciale koffiehoek en leggen de nadruk op het artisanale. Zo zien bezoekers onze medewerkers broodjes smeren en plaatsten we de oven op een zichtbare locatie. Met de koffiehoek willen we mensen overtuigen om ook na de middag binnen te springen. Tot hiertoe waren we vooral ’s morgens en ’s middags populair.”

Gespreid over twee verdiepingen biedt de nieuwe ­Panos plaats aan honderdvijftig gasten. Boven is er een grote mezzanine, van waaruit men een mooi uitzicht op de Meir heeft. Binnenkort wordt nog een terras geplaatst, waardoor de capaciteit stijgt tot ruim tweehonderd zitplaatsen. Om alles vlot te laten verlopen, werken in de nieuwe vestiging een achttiental medewerkers. De zaak is dagelijks open van 7 tot 18u.

Foto: Joris Herregods

Foto: Joris Herregods