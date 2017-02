Klachten tegen bouwaanvraag van horecagroothandel op Eilandje

Antwerpen - De Nederlandse horecagroothandel Sligro wil een distributiebedrijf en winkel voor groothandelaars van maar liefst 16.000 vierkante meter bouwen aan het Straatsburgdok op het Eilandje. Ondertussen lopen er al meerdere klachten tegen de bouwaanvraag. Die wordt “misleidend” genoemd.

Sligro omvat een aantal foodretail- en servicebedrijven en is op dit moment vooral in Nederland actief. Het is al een tijdje bekend dat het bedrijf ook in ons land een poot aan de grond wil krijgen. Onder meer met een groothandel en distributiebedrijf in Antwerpen.

“Ondertussen hebben we Java Food Services en horecaspecialist ISPC overgenomen. Belgische bedrijven die uiteraard al in België actief waren. Daardoor is onze komst naar Antwerpen niet de eerste stap in onze plannen om ook in België zaken te doen”, zegt Wilco Jansen, woordvoerder van Sligro.

De stad Antwerpen leverde in oktober van vorig jaar een bouwvergunning voor het complex. Maar daartegen werd door een aantal bedrijven, die niet met naam en toenaam genoemd willen worden, beroep aangetekend. Dat beroep wordt dinsdag behandeld door de provincie tijdens een hoorzitting.

Ook particulieren toegelaten?

Volgens de mensen die bezwaar maken tegen de komst van Sligro naar Antwerpen, maken de Nederlanders hun echte intentie niet bekend. Er wordt gevreesd dat Sligro ook particulieren zal toelaten, waardoor het in feite een supermarkt wordt voor iedereen. Ook menen ze dat de bouwaanvraag niet voldoet aan de voorwaarden voor die locatie.

Wilco Jansen ontkent dat Sligro de intentie heeft om ook niet-professionele klanten te bedienen. “We kennen dat gerucht en weten niet waar het vandaan komt. Misschien zijn sommige andere bedrijven bang voor concurrentie, maar wij doen alles volgens de regels. We wachten daarom de hoorzitting af, maar onze intentie om ook op de Belgische markt actief te zijn blijft.”

Schepen van Ruimtelijke ordening, Rob Van de Velde (N-VA), verleende de vergunning vorig jaar aan Sligro. “Het bedrijf voldoet aan alle voorwaarden en de bouwvergunning werd gecontroleerd door onze ambtenaren en juristen. We wachten de beslissing van de provincie af om te bekijken of de bouwvergunning moet worden aangepast”, zegt kabinetschef Frans Lauwers.

De vrees dat Sligro de groothandel ook voor particulieren zal openstellen, zoals onder meer ­Makro dat doet, is volgens Frans Lauwers op dit moment niet aan de orde. “Zo hebben wij het niet begrepen. Indien blijkt dat Sligro toch aan particulieren verkoopt, kunnen we daar altijd nog op reageren.”