Slagerij stopt ermee na 97 jaar: “Niet evident om elke dag om kwart na vijf op te staan”

Berchem -

De Statiestraat in Berchem is binnenkort een monument armer. Onder het motto ‘onze frut wordt zuur’ hangt slagerij Noppen zaterdag definitief de slagersschort aan de haak. Na drie generaties hard labeur is het tijd voor een welverdiend pensioen. “Maar niet zonder er een plezante laatste dag van te maken.”