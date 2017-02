Tine tegen Ben in ‘Blind Getrouwd’: “Mijn ex was ook gene knappe”

Vilvoorde - Met een goedbedoelde, maar pijnlijke, opmerking aan het adres van Ben heeft Tine van Blind Getrouwd de sfeer op hun huwelijksreis behoorlijk naar de haaien geholpen.

Vlinders hingen er sowieso niet in de lucht bij Tine Coenen en Ben Leers in ‘Blind Getrouwd’: vooral Tine kon de ontgoocheling na haar huwelijk met Ben maar moeilijk doorslikken. “Ben is een toffe gast en hij doet zo zijn best, maar ik kan er niet doorkijken”, zei Tine in tranen. Met dat “doorkijken” heeft ze het over de fysieke aantrekkingskracht die totaal afwezig is.

Op huwelijksreis kon Tine zichzelf wel voor het hoofd slaan toen ze Ben ongewild beledigde over zijn uiterlijk. Tine zei dat er geen chemie was met Ben en verduidelijkte “dat het niet puur op uiterlijk is, want mijn ex is ook gene knappe.” Tine probeerde het kalf nog te redden door te zeggen dat ze eigenlijk “mijn ex is ook mijn type niet” bedoelde, maar te laat.

“Wat zeg jij nu”, reageerde Bert, “dat ik een lelijkaard ben?” Een stevige haar in de boter dus, al hield Tine wel haar belofte om de tweede nacht op huwelijksreis in hetzelfde bed als Ben te slapen. Voor Nicolas en Evelien was er dan weer beter nieuws: Nicolas vond zijn trouwring terug op de bodem van het zwembad.