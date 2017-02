Marzena: “De makers van ‘De Mol’ horen thuis in een psychiatrische instelling”

Marzena ligt uit De Mol. De makers bedachten een wending in het spel die de zeven overgebleven deelnemers opzadelde met een mindfuck van formaat. Want: nu zit er niet alleen een mol in het spel, maar ook een leperd die over meer info beschikt dan de rest.

Het venijn zat hem in de staart in de derde aflevering van De Mol. De persoon die in de selectieproef het minst over de mol bleek te weten, kreeg de kans dat te verzwijgen voor de groep en mocht de eliminatie doorschuiven naar de voorlaatste geëindigde deelnemer. Wat ook gebeurde.

Daarna kregen de deelnemers nog de kans om de valsspelende leperd te ontmaskeren door een vragenvuur. Dat lukte niet, dus mocht de voorlaatst geëindigde deelnemer, in dit geval Marzena, haar biezen pakken.

Een twist in het spel die de groep opzadelde met een mindfuck van formaat. En zodoende zit er nu een deelnemer in het spel die al zeker weet wie de mol niet is, wat hem of haar een aanzienlijk voordeel oplevert. “Wie in staat is de mensen zoiets aan te doen, hoort volgens mij thuis in een psychiatrische instelling (lacht)”, zegt Marzena er zelf over.

De West-Vlaamse met Poolse roots is er zich van bewust dat ze bij momenten als een vrij harde tante overkwam op het scherm. “Ik ben nu eenmaal iemand die graag extremen opzoekt”, zegt ze. “Onlangs, toen ik een kleine ruzie had met een vriendin, zei ik haar: ‘Ik ben een lekkere boterham, maar ook een vree stevige’.”