Telefoon die miljoenen mensen de dood injoeg, verkocht voor 243.000 dollar

De telefoon van Adolf Hitler werd onlangs op een veilig verkocht voor maar liefst 243.000 dollar. Het gaat om een rode telefoon van het merk Siemens met daarop een swastika en Hitlers naam. Het toestel wordt beschouwd als “het meest destructieve wapen ooit”, aangezien Hitler er miljoenen mensen mee de dood injoeg.

De Britse officier Sir Ralph Rayner kreeg het telefoontoestel vlak na de Tweede Wereldoorlog cadeau. Hij liet het op zijn beurt na aan zijn zoon Ranulf Rayner. De huidige eigenaar van de telefoon wenst anoniem te blijven.

5 mei 1945

Op 5 mei 1945, een dag nadat de Duitsers overwonnen waren, kreeg officier Rayner de opdracht om contact op te nemen met de Russen in Berlijn. De Russen boden Rayner de telefoon aan van Eva Braun, de vrouw van Hitler. Rayner grapte dat hij een rode telefoon verkoos en zo geschiedde. Hij kreeg de befaamde rode telefoon van Hitler in zijn bezit.

Speelgoedhondje

De zoon van Rayner herinnert zich nog hoe zijn vader de telefoon en een speelgoedhondje mee naar huis bracht in Engeland. Het hondje was gemaakt door slavenarbeiders in het concentratiekamp Dachau. “Mijn vader zag het niet als een herinnering aan Hitlers gloriedagen, maar eerder als een overblijfsel van zijn ondergang,’ aldus Rayner. “Hij had nooit gedacht dat het zo’n belangrijk item zou worden.”

Rayner zei nog dat hij hoopte dat de objecten door een museum zouden gekocht worden. “Ik wil niet dat ze nog langer verstopt worden. Ze moeten de wereld herinneren aan de horror van de oorlog.”