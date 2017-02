Dit onthou je uit de derde aflevering van ‘De Mol’...maar kijk eerst of je broek zakken heeft op de zijkant

De spanningsboog in ‘De Mol’ zat weer helemaal goed. Een leuke en een coole opdracht om daarna de groep te verdelen en de kijker weer van zijn stoel te blazen. Eén ding is zeker: deze editie van ‘De Mol’ is niet voor uitbundige persoonlijkheden. Wij serveren u alvast vijf aanwijzingen en doen een gok naar de saboteur.

Hoogvliegers. De eerste opdracht was kinderspel voor de mol. Een droedel niet vinden of een vierkantje te veel of te weinig tellen: het is snel gebeurd en vergeven (al is 25 vierkanten wel heel weinig, Davey). De pinguïn van Hans kon ook véél beter, maar een molletje was het zeker niet, Robin. De laborant ontpopt zich meer en meer als broekschijter van de groep, waarom doe je dan mee met ‘De Mol’? Wat we vooral onthouden ... hoogvlieger Sam!

Zatte bende inbrekers. Een heerlijke opdracht: een zatte bende inbrekers vanuit een busje naar de buit leiden. Marzena laat het ‘criminele meesterbrein’ in zich los terwijl Annelies er al snel doorzit en wederom amper een rol speelt. Als Annelies de mol zou zijn, valt het hard op. Terwijl Marzena wel heel goed uit de verf komt: ideaal om zich buiten verdenking te zetten? Het foutje om Bertrand de tweede keer niet te waarschuwen voor de bewegingsdetector, wordt snel vergeven. Eline was er wel als de kippen bij om te benadrukken dat zij de detector niet deed afgaan. “Heb jij eigenlijk broeken met zakken aan de zijkant, Davey?...Ik ook niet.” Nee, Sam is de mol niet, maar stilaan wel een hartendief.

Zou de mol zich bezatten? Een belangrijke vraag. In het spel kan er stevig gedronken worden, maar de mol wist welke opdracht er zou aankomen. Zou hij of zij zich dan op voorhand bezatten? Davey en Sam zouden dan buiten verdenking staan, maar wie weet kan de mol gewoon erg goed drinken. Dan denk je vooral aan Davey, die nog goed laat verstaan dat hij echt wel zat is. Dat het olijke duo Robin en Hans (de Laurel en Hardy van ‘De Mol’) niet veel zou drinken – zo leek het toch – viel te verwachten. En deze opdracht ging hen beter af dan de vorige.

Mol, sta op! Wat een gemeen spel. De laatste in de eliminatieproef de kans geven om toch te blijven en de voorlaatste zonder pardon naar huis te sturen. Een aangedane Hans die vraagt dat de laatste het spel eerlijk speelt en opstaat? Hij is de eerste proef op de tarmac in Deurne duidelijk al vergeten…in ‘De Mol’ gebeurt dat niet. Marzena gooit de stok weer opzichtig in het hoenderhok. Het ene moment knuffelen met Annelies, dan weer keihard op tafel kloppen en de groep verdelen. Je zou denken, mollengedrag, maar nee…

Foto: Filip De Smet

Deze ‘De Mol’ is niet voor uitbundige persoonlijkheden...en vrouwen. Na Jess, Bouba en Jolien vertrekt met Marzena weer een opvallend figuur (en wéér een vrouw) die zeer goed in de groep ligt. De mol houdt zich duidelijk liever wat meer op de achtergrond.

En de mol is...Annelies was opnieuw rampzalig in een opdracht, het is nog moeilijk voor te stellen dat zij de mol is. Robin en Hans zijn dé spelers terwijl Sam echt wel zat leek te zijn. Marzena was de mollenfavoriet van velen en zou dat na deze aflevering ook nog zijn geweest...We gaan je missen, Marzena. Bertrand die een fractie te snel recht stond tijdens de inbrekersproef, is niet zo verdacht, maar Eline die snel al schuld van zich afschuift, wél. Toch gaan we voor Davey: houdt zich op de achtergrond, maar is een belangrijke spil in de groep en heeft nog niet veel euro’s in de pot gebracht.