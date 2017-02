Trump stelt generaal H.R. McMaster aan als nieuwe nationale veiligheidsadviseur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft generaal H.R. McMaster aangesteld als de nieuwe nationale veiligheidsadviseur. McMaster vervangt zo generaal Michael Flynn. Dat maakte Trump bekend vanuit zijn verblijf in Mar-a-Lago in Florida.

Trump noemde McMaster “een man van een enorm talent en een enorme ervaring”. “Hij wordt door iedereen in het leger erg gerespecteerd”, aldus Trump. In een korte verklaring voor de pers, aan de zijde van Trump, zei McMaster zijn aanstelling als veiligheidsadviseur een “privilege” te vinden.

Maandag moest de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn opstappen, nadat was gebleken dat hij vicepresident Mike Pence en anderen “onopzettelijk” misleid te hebben over gesprekken met de Russische ambassadeur in Washington over Amerikaanse sancties tegen Moskou, nog tijdens Obama’s ambtstermijn.

(belga)