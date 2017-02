Stijn Stijnen ontslagen bij Sporting Hasselt

Foto: ©Walter Saenen - WAS

Stijn Stijnen is vandaag op een uitzonderlijke raad van bestuur ontslagen als trainer van Sporting Hasselt. Achter de reden van zijn ontslag is het voorlopig nog gissen.

De ex-Rode Duivel kwam eerder deze week in het nieuws toen uitlekte dat hij 8 maanden geschorst was door de KBVB na de tumultueuze match tegen ASV Geel. Stijnen aanvaardde de schorsing maar zei wel meteen gerechtelijke stappen tegen de scheidsrechter te willen nemen, omdat deze volgens hem “flagrante leugens” had verkocht.

Stijnen was tot voor kort nog voorzitter van Sporting Hasselt. Hij bekleedde die functie al vanaf 2012. Halverwege januari werd Bart Casters, tot dan voorzitter ad interim, officieel voorzitter. Stijnen hielp Hasselt eerst als voorzitter en daarna als trainer aan twee promoties. Ondanks alle tumult rondom de persoon, was Stijnen erg geliefd bij heel wat supporters.