Waalse media niet uitgenodigd op persconferentie N-VA

De Franstalige media zijn niet opgezet met de persconferentie van N-VA omtrent Elke Sleurs. Er was geen enkele Franstalige redactie uitgenodigd om het nieuws dat een lid van de federale regering ontslag nam te berichten.

“Dus de Franstalige pers heeft via de Nederlandstalige pers vernomen dat een staatssecretaris van de federale regering ontslag nam...”, zo trok politoloog Pascal Delwit grote ogen op Twitter. Even voordien hadden verschillende Franstalige Wetstraatjournalisten via Twitter al laten blijken dat ze niet op de hoogte waren.

Donc, la presse francophone a appris par la presse néerlandophone qu'un Secrétaire d’État du gouvernement fédéral présentait sa démission... — Pascal Delwit (@PDelwit) 20 februari 2017

“Redelijk verbazingwekkend”, stelt ook journalist Olivier Mouton van Le Vif/L’Express in een online stuk getiteld ‘Allo, la N-VA?’. ‘Geen enkel Franstalig medium werd uitgenodigd voor de persconferentie georganiseerd door de N-VA om het nieuws aan te kondigen, in aanwezigheid van de twee betrokkenen. Het ging nochtans om de aankondiging van een wijziging in de federale ploeg - dus informatie die mogelijk beide kanten van de taalgrens zou kunnen interesseren", merkt hij fijntjes op. "Noch Le Vif/L"Express, noch Le Soir, noch L"Echo, noch La Libre, noch RTBF, ... heeft een uitnodiging ontvangen."

Geen antwoord

Elke Sleurs was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. "De aankondiging van mijn ontslag gebeurde in het kader van het andere, namelijk het Gentse lijsttrekkerschap. Dat was toch het grootste nieuws", reageert ze. "Bart De Wever heeft de regering verwittigd en met de praktische kant van de zaak was ik niet bezig, die regie had ik niet in handen."

Op het partijhoofdkwartier van N-VA reageert men niet op de verontwaardiging op de Franstalige redacties. Op de vraag of het een vergetelheid was, dan wel een bewuste keuze, kwam geen antwoord.

Het persbericht van N-VA, gericht aan de "dames en heren van de pers", werd om 10.10 uur maandagochtend naar de Nederlandstalige redacties gestuurd. Verschillende Franstalige redacties bevestigden intussen dat zij niets ontvingen. Belga stuurde als nationaal persagentschap om 10.23 uur een update uit van haar planning, maar deed dat op eigen initiatief.

Het is niet de eerste keer dat Sleurs in Franstalig België voor gemor zorgt. Haar eerste beleidsnota als staatssecretaris deed onder de taalgrens al eens het nodige stof opwaaien. Op de Franstalige versie stonden grove spel- en grammaticafouten en gebrekkige zinsconstructies op elke pagina.