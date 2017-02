Rob Vanoudenhoven zoekt publieksopwarmers: "Zonder hem ligt het programma op zijn gat"

Tv-presentator Rob Vanoudenhoven (49) gaat mensen opleiden tot publieksopwarmer. De man warmt zelf al bijna dertig jaar zalen op en stelt vast dat het vak een knelpuntberoep is geworden. Niet onlogisch, want een publiek opwarmen én op temperatuur houden is een kunst. “Een beetje plagen, veel lachen, oprecht geïnteresseerd zijn. Ik zie het meteen als iemand talent heeft.”