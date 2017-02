Al meteen ruzie in gemeenteraad: “Waarom kan de lijst met mandaten nu wel gegeven worden en drie jaar geleden niet?”

Antwerpen - De mandaten-affaire stond maandag op de agenda van de gemeenteraad en dat voorspelde hoogspanning op ’t Schoon Verdiep. Hoewel de discussie pas gepland stond voor later op de gemeenteraad, tijdens de interpellaties, bracht een boze Filip Dewinter het thema al meteen bij de start aan bod.

Vlak nadat raadsvoorzitter Bart De Wever de gemeenteraad voor geopend verklaarde, eiste Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter het woord. “Mijn fractie vroeg in december 2013 al om een lijst te kunnen krijgen van alle mandaten en zitpenningen van de burgemeester en schepenen. De stadssecretaris antwoordde ons toen dat dat niet mogelijk was. Nu de zaak volop in de media is, kan deze zaak plots wel bij hoogdringendheid worden behandeld en kan de lijst wel vrijgegeven worden als uw partij er om vraagt”, fulmineerde Dewinter.

De Wever probeerde Dewinter het zwijgen op te leggen. “Mijnheer Dewinter, er is met de fracties afgesproken om dit debat te behandelen tijdens de interpellaties. U voert nu uw prachtig nummertje op omdat de media hier nog massaal aanwezig is. U kan het spel na al die jaren nog steeds goed spelen”, reageerde de burgemeester schamper.

“Het gaat om een punt van orde”, schreeuwde een hese Dewinter. “We willen nu nog niet ingaan op de inhoud”. De burgemeester herstelde de orde. “Leuk dat u daar staat te zwaaien met uw lijst. Kader hem in en hang hem aan uw muur zou ik zeggen.”

Nog geen twee agendapunten verder, was het opnieuw prijs. Toen er gestemd moest worden om goedkeuring van de zitjes in de raad van bestuur van Antwerp Headquarters vzw ontbond Peter Mertens (PVDA) zijn duivels. “Alvorens er gestemd wordt over een 41ste mandaat van mandatenkampioen Koen Kennis willen wij eerst het debat over de mandaten ten gronde voeren. Daarom willen we de stemming over dit punt opschuiven.”

Burgemeester De Wever haalde de schouders weer op. “Zijn er nog mensen die dit soort nummers willen opvoeren nu de media er nog is? Niemand? Dan is de stemming nu geopend”, klonk het laconiek.

Het debat over de cummulering van mandaten dat later wordt gevoerd, belooft alvast pittig te worden.

#GemrA Antwerps stadsbestuur weigert sinds 2013 zitpenningen van stedelijke afgevaardigden bekend te maken. Nu kan h/ plotseling wel! pic.twitter.com/MNj2VAi3dW — Filip Dewinter (@FDW_VB) 20 februari 2017