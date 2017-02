Russische ambassadeur bij VN is “plots” overleden

De Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Vitali Tsjoerkin, is maandag “plots overleden” in New York. Dat maakte het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Hij zou dinsdag 65 jaar zijn geworden.

Tsjoerkin was Russisch ambassadeur in België (1994-1998) en vertegenwoordiger van Rusland bij de NAVO in diezelfde periode, zo meldt het Russische staatsnieuwsagentschap Tass.

Ziek op kantoor

De doodsoorzaak is officieel nog niet bekendgemaakt. Wel zou hij volgens het ministerie op zijn werkplaats zijn overleden. Volgens Amerikaanse media zou de diplomaat echter ziek geworden zijn op zijn kantoor en naar het ziekenhuis Columbia Presbyterian zijn overgebracht, waar hij mogelijk aan een hartaanval overleed.

“Erg zorgzame man”

Samantha Power, de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de VN, noemde Tsjoerkin een “diplomatieke maestro” op Twitter. Volgens haar was hij een erg zorgzame man die de verschillen tussen de VS en Rusland probeerde te overbruggen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken drukt in het persbericht nog zijn medeleven uit aan de familie en vrienden van Tsjoerkin.

Tsjoerkin werd op 21 februari 1952 geboren in Moskou en was sinds 8 april 2006 het gezicht en de stem van Rusland bij de Verenigde Naties. De diplomaten die een vergadering hielden op de zetel van de VN in New York, hebben een minuut stilte in acht genomen na de aankondiging van zijn dood.