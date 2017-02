Herentals - Een Britse granaat richtte in volle bevrijding in 1944 een bloedbad aan in een Herentals weeshuis. Zes kinderen stierven. 72 jaar later keren zeven overlevenden van die rampzalige dag terug naar de plek des onheils voor een emotionele reünie.

De geallieerden aan de overzijde van het Albertkanaal en de Duitsers in het Herentalse stadscentrum bestoken elkaar in de nazomer van 1944 wekenlang met grof geschut, terwijl de lokale bevolking in de ...