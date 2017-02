IJshockeywedstrijd vroegtijdig gestaakt na schermutselingen

Herentals - De reguliere competitie in de BeNeLeague is in mineur geëindigd voor HYC. Het duel tegen Eindhoven Kemphanen werd gestaakt bij 2-0 voor Herentals. Na enkele schermutselingen, wilden de Nederlanders de match niet uitspelen.

Geen toeval, zo lijkt, want het zat er eerder dit seizoen al bovenarms op tussen HYC en Eindhoven Kemphanen. Coach Jan Andries: “Tijdens de wedstrijd in Eindhoven waren er enkele opstootjes, we wisten dus dat er spanning in de lucht zou hangen. Voor de wedstrijd liep het al fout. Ik had het nog nooit meegemaakt dat er al tijdens de opwarming schermutselingen ontstonden. Eindhoven is toen van het ijs gegaan en wilde niet meer spelen. Met drie kwartier vertraging begon de match toch, maar de Nederlanders hadden duidelijk geen zin om te spelen.”

Toen een speler van Eindhoven Kemphanen geblesseerd geraakte, was voor de Nederlanders de maat vol. Andries: “Het ging nochtans om een faire check, maar de speler was niet klaar om de slag op te vangen en zo liep hij een kaakblessure op. Dat was de druppel voor Eindhoven. Zij wilden na de dweilpauze niet meer op het ijs komen. Op sportief vlak had deze wedstrijd geen belang meer, maar we wilden onze supporters een leuke wedstrijd aanbieden en zij werden eigenlijk de dupe.”