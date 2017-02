Na wereldberoemde thee GingerLove nu afslankproduct SkinnyLove

Mortsel - Alain Indria, vader van de intussen wereldbekende gemberthee GingerLove, heeft een drank ontwikkeld waarmee je vermagert.

“Ik heb GingerLove ontwikkeld omdat ik zelf geen koffie drink”, steekt Alain Indria (51) van wal. “En met SkinnyLove begon ik uit frustratie om mijn eigen gewicht. Ik woog 96 kg toen ik op vakantie vertrok. Ik was zeker dat ik zou vermageren als ik elke dag een zwemke zou doen. Maar toen ik thuiskwam, woog ik 99,5 kilo.”

Alain, die al van kindsbeen tussen bioproducten en kruiden staat, begon te experimenteren in zijn ‘keukenlabo’ in Mortsel. “Hij doet dat intuïtief”, aldus Alida, die als bio-technologe de receptuur tot in de puntjes opvolgde. “Ik heb hem deze keer verplicht alles op te schrijven.”

“Ik wist dat mijn drankje werkte toen ik na een dag of vier geen zin meer had in mijn dagelijkse zonde”, gaat Alain verder. “Gewoonlijk at ik ’s avonds een vijftal wafeltjes op en ineens had ik meer dan genoeg aan een halve.”

Daar draait het een beetje om bij het drankje. Het is geen strikt vermageringsdrankje, het ontneemt je de lust in eten, en vooral dan in dikmakers. “Het is zeker geen mirakelmiddel.”

www.skinnylove.be. Kostprijs 89 euro voor een kuur van drie weken.

