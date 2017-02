‘Fake news’ in de EU

"Veel fake news en alternative facts vandaag in Brussel. Veel werk op de plank voor de Europese Commissie en Juncker. Geen tijd voor roddels." Woordvoerder Margaritis Schinas is niet opgezet met het gerucht dat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker binnenkort ontslag zou nemen.

De Commissie ontkent het gerucht dat Juncker ontslag zou nemen, een verhaal dat met de regelmaat van de klok opduikt.

Maandag was het de beurt aan de Italiaanse krant La Repubblica om het nakende ontslag van Juncker aan te kondigen. De Luxemburger, nog steeds maar 62, zou volgende maand aftreden omdat hij moeite heeft met het gebrek aan daadkracht van de Europese Unie. Vicevoorzitter van de Commissie en oud-premier van Finland Jyrki Katainen wordt genoemd als opvolger van Juncker.

Maar van het verhaal klopt dus niets, zegt de persdienst van de Commissie. Junckers woordvoerder Margaritis Schinas doet het nieuws af als "fake news" en "alternative facts". Een andere woordvoerder benadrukte in de perszaal van de Commissie dat Juncker al sinds zijn aantreden in 2014 stelt dat hij zich geen kandidaat zal stellen voor een tweede mandaat, maar dat andere berichten "zonder grond" zijn. "Het is voor journalisten niet slecht om uit de echokamers te komen, waarin steeds dezelfde verhalen opduiken", klinkt het nog.