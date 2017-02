Le Pen vindt Assad betere oplossing dan IS

De Franse extreemrechtse presidentskandidate Marine Le Pen acht het beter dat de Syrische dictator Bashar al-Assad aan de macht is in het door burgeroorlog geteisterde land dan de jihadi’s van Islamitische Staat.

Le Pen ontmoette maandag in Beiroet de Libanese president Michel Aoun en premier Saad Hariri. Samen bespraken ze hoe de radicale islam te bestrijden.

Le Pen was het eens met Hariri “dat het absoluut noodzakelijk is om alle landen die het islamitische fundamentalisme en Daesh (het Arabisch acroniem dat schertsend gebruikt wordt voor IS, nvdr) willen bestrijden rond de tafel te brengen”. Le Pen zei dat Assad “een meer geruststellende oplossing zou zijn voor Frankrijk dan Islamitische Staat”, uitgaande “van de weg van het minste kwaad”. Andere partijen, zoals de gematigde oppositie, liet ze buiten beschouwing.

Het Syrische conflict ging in maart 2011 van start met betogingen tegen de regering van Assad. Vandaag is het ontspoord tot een totale burgeroorlog die honderdduizenden burgerlevens heeft gekost. Ongeveer de helft van de bevolking, die voor de oorlog 22 miljoen bedroeg, moest zijn huis ontvluchten.

Libanon, een buurland van Syrië, vangt meer dan een miljoen vluchtelingen op. Hariri riep de internationale gemeenschap op zijn verantwoordelijkheid te nemen om zijn land uit de crisis te helpen. De economie en infrastructuur van Libanon hebben erg te lijden onder de vluchtelingenproblematiek.