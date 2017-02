Herselt - Oud-wielrenner André Vlayen uit Herselt is maandagmorgen op 85-jarige leeftijd overleden tijdens het maken van een fietstochtje. Wellicht ten gevolge van een hartstilstand.

André Vlayen was tussen 1952 en 1962 actief als beroepsrenner en beleefde zijn topjaren in 1956 en 1957 toen hij twee jaar na mekaar nationaal kampioen werd. In die periode won hij ook een rit en de eindzege in de Ronde van België en won hij een rit in de Giro. In totaal won hij een 35-tal wedstrijden.