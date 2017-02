Turkije ontslaat 227 rechters en procureurs na mislukte couppoging

De hoogste gerechtelijke instantie in Turkije heeft maandag beslist om in totaal 227 rechters en procureurs te ontslaan. Ze worden de laan uitgestuurd omdat ze ervan verdacht worden banden te hebben met de prediker Fethullah Gülen, die volgens Ankara verantwoordelijk is voor de mislukte staatsgreep van vorige zomer. Dat blijkt uit een mededeling van het staatspersbureau Anadolu.