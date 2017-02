Groen: “Plopsaqua is geen alternatief voor Arenazwembad”

Deurne - Groen pleit voor het behoud van een zwembad in de Arenawijk. De komst van een Plopsaqua 4 kilometer verderop is volgens de partij geen alternatief. “Een gezin met twee kinderen betaalt in het Arenabad 9 euro voor één zwembeurt, in een Plopsaqua is dat, zelfs met een korting van 40%, 47,88 euro”, zegt gemeenteraadslid Joris Giebens van Groen. “Een ridicuul hoog bedrag voor wie een simpel baantje wil trekken.”

“Wij zijn niet tegen de komst van een nieuw recreatief zwembad aan Ruggeveld”, legt Giebens uit. “Maar dit mag niet gekoppeld worden aan de sluiting van het Arenazwembad zoals schepen Ludo Van Campenhout (Open Vld) doet.” Volgens Groen is het niet de taak van de overheid om te investeren in een commercieel project zoals Plopsaqua. “De stad gaat jaarlijks 1.125.000 euro doorstorten aan Plopsaqua. Dat is exact evenveel als wat het kost om het Arenabad open te houden. De komst van Plopsaqua slorpt al het geld op en daarom moet Arena dicht. Dat is een puur politieke keuze.”

“Zwembad Arena is het enige Antwerpse zwembad dat niet voldoet aan de normen opgelegd door de ­Vlarem (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, red.). Het hele zwembad is tot op de naad versleten”, zei schepen Ludo Van Campenhout eerder al. “Om Arena nog tien jaar open te houden, is er 2,5 miljoen euro nodig, plus de jaarlijkse exploitatiekost van ruim een miljoen. Dat is niet haalbaar. Ook een vernieuwd zwembad Arena is geen optie. Dat zou zes miljoen ­euro kosten en ook daar komen de exploitatiekosten nog bij. Maar er is een alternatief en dat is het nieuw recreatief zwembad”, gaat Van Campenhout verder.

“Uiteraard beseffen wij ook dat het Arenabad aan renovatie toe is”, zegt Joris Giebens nu. “Omdat er voor die 6 miljoen euro ook een nieuw zwembad gebouwd kan worden op die plaats, gaat onze voorkeur uit naar een nieuw bad. Mits de nodige politieke wil is dit een haalbaar project.”

Alternatieven

Volgens Groen is het wél de taak van de overheid om voldoende lokale zwembaden te voorzien waar je tegen een democratische prijs kan gaan zwemmen. “Vandaag maken meer dan twintig scholen gebruik van het Arenazwembad”, legt de Deurnese Groen-schepen Karen Maes uit. “De Ruggeveldsite ligt té ver voor deze scholen om een volwaardig alternatief te zijn. Bovendien wordt de verbinding tussen Deurne-Noord en Deurne-Zuid nog steeds niet deftig ontsloten door het openbaar vervoer.”

“Als Arena verdwijnt, is er voor iedereen een goed alternatief vlakbij, zoals Groenenhoek in Berchem, Sportoase Veldstraat en dus ook het nieuwe zwembad op de Ruggeveldlaan”, aldus Van Campenhout eerder.

Sporthal

In de plaats van zwembad Arena ziet de sportschepen mogelijkheden voor een sporthal. “Deurne heeft nood aan een sporthal. Als het aan mij ligt, komt er dus een in de Arenawijk. Ook het district en de Deurnese sportraad zijn vragende partij. Ik beslis natuurlijk niet alleen. Ik wil eerst een draagvlak bij de Deurnenaar.”

Volgens schepen Karen Maes heeft Deurne zeker nood aan extra sportfaciliteit. “Maar dit hoeft niet noodzakelijk op de plaats van het huidige Arenabad. Er zijn ook alternatieve locaties mogelijk in Deurne-Zuid die kunnen worden onderzocht.”

Ook op de Antwerpse gemeenteraad zal maandagavond nog gedebatteerd worden over het Arenazwembad.